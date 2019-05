704 Euro für guten Zweck

Bronnbach.Zum siebten Mal fand am Feiertag 1. Mai ein Motorradgottesdienst im Kloster Bronnbach statt (wir berichteten). Die dabei im Schutzhelm eines Bikers gesammelte Kollekte in Höhe von 704 Euro, die dabei eingesammelt wurde, geht an die Deutsche Kinderkrebsstiftung nach Bonn (1974 gegründet von Dr. Mildred Scheel) und an „Sign of Hope“, Hoffnungszeichen für Uganda.

Wie es in der Mitteilung der Verantwortlichen heißt, sollen mit dem gespendeten Geld im Distrikt Armudat in der nordöstlichen Region Karamojaete Geld, wichtige Gesundheitseinrichtungen gefördert werden. Ziel ist, ein Krankenhaus zu betreiben.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.05.2019