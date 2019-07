72-jähriger Rentner muss sechs Monate in Haft

Wertheim.Mit 1,98 Promille Alkohol im Blut war im März ein Mercedesfahrer auf der L 2310 zwischen Freudenberg und Wertheim unterwegs. Das Amtsgericht Wertheim verhängte jetzt wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr gegen den 71-jährigen Rentner aus Bamberg eine Haftstrafe von sechs Monaten. Mit Rechtskraft des Urteils werden im Flensburger Fahreignungsregister drei Punkte eingetragen.

Die Polizei in Wertheim hatte einen telefonischen Hinweis erhalten, wartete an der Rosenmühle auf das Auto und stoppte den Fahrer in Mondfeld. Vorab beobachteten die Beamten, dass das Auto mehrfach deutlich über die Mittellinie geriet. Nach einem ersten Alkoholtest musste der Mann ins Krankenhaus Wertheim zur Entnahme einer Blutprobe. Äußerlich wirkte er auf den Arzt „nicht merkbar unter Alkohol stehend“. Die Untersuchung der Blutprobe ergab jedoch den hohen Promillewert.

Der Angeklagte ist alkoholkrank, und seit 2007 bereits das vierte Mal unter Alkoholeinfluss fahrend erwischt worden. Die Promillewerte betrugen 3,0 und 2,79 sowie 2,03 Promille. Dafür verhängten die Gerichte eine Geldstrafe und Bewährung. Zum jetzigen Fall meinte der Beschuldigte, er sei bei der Auflösung der elterlichen Wohnung in Kleinheubach traurig gewesen, habe im Kühlschrank Spirituosen entdeckt und getrunken und sei dann Richtung Bamberg gefahren.

Dem Gericht lag außerdem eine Mitteilung des Verkehrsamts Bamberg vor, dass der Angeklagte nur 25 Stunden nach dem Vorfall in Wertheim erneut betrunken am Steuer erwischt wurde. Er sei unfähig gewesen, den Alkotest durchzuführen.

Der Staatsanwalt hob jetzt hervor, bei allen Bemühungen habe der Angeklagte sein Alkoholproblem nicht mit letzter Konsequenz aufgearbeitet. Er müsse nun trotz der Härte die Folgen tragen.

Der Verteidiger forderte eine erneute Bewährung, weil es sich seiner Meinung nach nur um eine Fahrlässigkeit handele, sich der Angeklagte in einer Ausnahmesituation befand und niemand gefährdet worden sei.

Das Gericht bewertete diesen Sachverhalt anders. In der Urteilsbegründung hieß es deshalb, der Beschuldigte werde nicht wegen seiner Alkoholkrankheit bestraft, sondern weil er alkoholisiert gefahren ist. Das Leben bestehe nun Mal aus Ausnahmesituationen, und es sei die Kunst, diese zu bewältigen. Dem Gericht fehlten sichere Anhaltspunkte, dass der Angeklagte künftig den Alkohol meidet. goe

