7300 Euro für Volksbund

Wertheim.Der Bezirksgeschäftsführer des Verbandes Nordwürttemberg im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (Volksbund), Thomas Faul, hat mit einem Schreiben an die Wertheimer Stadtverwaltung alle Helfer und Spender zugunsten der Arbeit des Volksbunds gewürdigt. Freiwillige Helfer hatten im Oktober und November Spenden in der Kernstadt und den Ortsteilen gesammelt. Die Sammlung erbrachte eine Gesamtsumme in Höhe von rund 7300 Euro. Mit dem Geld können 730 Gräber ein ganzes Jahr gepflegt werden.

Der 1919 gegründete Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge pflegt heute auf 833 Friedhöfen in 46 Ländern die Gräber von etwa 2,7 Millionen Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft. stv