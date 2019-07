8:1-Sieg gegen Neckarau

Auf der Erfolgswelle schwimmen derzeit die Tennis-Herren 55 der Spielgemeinschaft Königheim/Dittwar/Werbach. Im Heimspiel gegen Neckarau gab einen nicht erwarteten 8:1-Kantersieg. Obwohl die Neckarauer nur mit fünf Spielern angereist waren, waren sie jedoch aufgrund der LK-Einstufungen klare Favoriten.

Auf Platz eins überraschte Heinz Döring seinen um drei LK besser eingestuften Gegner mit seinem druckvollen Spiel. Nach 1:1 Sätzen gewann Döring den MTB mit 10:7. Wolle Maier musste gegen den um zwei LK Positionen besser geführten Gegner ebenfalls in den MTB und gewann diesen mit 10:3.

Während Bruno Lippert gegen den um sechs LK besser eingestuften Gegner sich in einen wahren Spielrausch spielte und klar in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:4 gewann, musste Joachim Seith sein ganzes Können und seine Routine aufbieten, um gegen den um fünf LK besser eingestuften Gegner zu in zwei Sätzen zu gewinnen.

Nachdem lediglich Rainer Stahl sein Match in zwei Sätzen abgeben musste und Coach Edgar Zimmermann nicht zum Einsatz kam, hatte man nach den Einzeln 5:1 Punkte erspielt. Nachdem Doppel 1 mit Döring/Maier sowie Doppel 2 mit Stahl/Lippert ihre Matches klar in zwei Sätzen gewonnen hatten, war der Sieg mit 8:1 perfekt, da Doppel 3 kampflos an die Spielgemeinschaft ging.

Durch diesen grandiosen Sieg, der in die Geschichte der Senioren eingehen wird, wurde vorzeitig die Vizemeisterschaft in der 1. Bezirksliga erreicht. Somit kommt es am kommenden Samstag im Heimspiel gegen die Übermannschaft aus Schriesheim zu einem echten Endspiel um die Meisterschaft. spg

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 06.07.2019