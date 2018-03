90 Euro Bußgeld und ein Punkt

Anzeige

Wertheim.Eine Opel-Fahrerin missachtete in Bestenheid das Rotlicht an der Ampel Bestenheider Landstraße/Breslauer Straße und räumte gegenüber dem Polizisten, der sie anhielt, den Verstoß ein. Jetzt beim Amtsgericht Wertheim behauptete die Frau, sie habe den Verstoß nicht zugegen, und die Ampel habe noch Gelb gezeigt. Sie sei durch ihren elf Jahre alten wimmernden Hund abgelenkt gewesen.

Mit dem „Ampel-Gelblicht“ fand die Frau aus Bestenheid beim Amtsgericht Wertheim keinen Glauben. Der Verteidiger verzichtete auf das Urteil und nahm nach der Anhörung des Polizisten den Einspruch gegen den Bußgeldbescheid zurück. Der Bescheid erlangte damit Rechtskraft. Die Mandantin zahlt nun 90 Euro Bußgeld. Im Flensburger Fahreignungsregister wird darüber hinaus ein Punkt eingetragen.

Frau hatte es eilig

Zur Vorgeschichte: Der Polizist war im August mit dem Streifenwagen in Bestenheid unterwegs. Da die genannte Ampel Rot zeigte, ließ er den Wagen ausrollen. Der Opel vor ihm verringerte das Tempo nicht oder kaum und bog nach links in die Breslauer Straße ab. Der Polizist folgte. Nachdem er die Fahrerin angehalten hatte, äußerte die Frau, sie habe es eilig gehabt, und es seien keine anderen Fahrzeuge in der Kreuzung gewesen. Nach einer Anzeige verhängte die Stadt Wertheim einen Bußgeldbescheid über 90 Euro. Weil die Frau Einspruch gegen den Bescheid einlegte, befasste sich das Gericht mit der Ordnungswidrigkeit.