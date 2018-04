90 Gymnasiasten schwitzen über Abitur

Anzeige

Ehe die Schüler hinein dürfen, haben sich Schulleiter Oberstudiendirektor Reinhard Lieb und sein Stellvertreter Studiendirektor Michael Kropp vom „ordnungsgemäßen Zustand“ der vier Prüfungsräume überzeugt. Der erste Weg der angehenden Abiturienten führt zunächst in das Garderobenzimmer, wo alles abgeladen werden muss, was bei der Prüfung und am Prüfling in den nächsten fünfeinhalb Stunden nichts zu suchen hat.

Smartphone nicht erlaubt

Man weise immer wieder und mit Nachdruck auf das Handy hin, erklärt Kropp. Das Smartphone ist für junge Leute heutzutage so selbstverständlich, dass es manchen gar nicht in den Sinn kommt, dass man sich während der Prüfung davon trennen muss. Das und noch einiges andere gehört zu den strengen Regeln, die unbedingt einzuhalten sind, wie der Schulleiter und sein Stellvertreter den Prüflingen erläutern.

Der Minutenzeiger nähert sich der „12“. Letzte aufmunternde Worte werden gewechselt, auch mit den Fachlehrern, die noch einmal vorbeigekommen sind, um Glück zu wünschen, das man, neben dem entsprechenden Wissen, natürlich auch braucht. Als dann im übertragenen Sinn die Stunde geschlagen hat und alle, die nichts mit den Prüfungen zu tun haben, den Raum verlassen haben, dürfen die roten Mappen aufgeschlagen werden, in denen sich die Prüfungsaufgaben befinden. Höchstens 330 Minuten lang geht es jetzt darum, Texte oder Gedichte zu interpretieren, Fragestellungen zu erörtern, oder auch einen Essay zu verfassen. Ganz ähnlich wie am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium ging es gestern auch an vielen anderen Schulen in Baden-Württemberg zu. An den Beruflichen Gymnasien, so auch in Bestenheid, stand gestern ebenfalls Deutsch auf dem Plan, hier haben die Abiturprüfungen am vergangenen Freitag begonnen.

Einen ungeplanten freien Prüfungstag gab es hingegen, wie an allen Realschulen im Land, gestern an der Comenius Realschule. Weil in Bad Urach ein geöffneter Umschlag mit den Prüfungsaufgaben entdeckt worden war und es sich nicht ausschließen ließ, dass diese sich verbreitet hatten, wurde diese Deutsch-Prüfung abgesagt und auf den 27. April verlegt.

