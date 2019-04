90 Volleyballer bei Turnier

Bestenheid.Kräftig gebaggert, gepritscht und geschmettert wurde anlässlich des Osterhasenturniers in der Sporthalle des Schulzentrums Bestenheid. Rund 90 Volleyballer folgten der Einladung des TSV Bettingen zum jährlichen Osterhasenturnier und kämpften um den „Osterhasenpokal“. Am Ende hatten die Lokalmatadore „Fighting Suricates“ in der Profi-Liga die Nase vorn. In zwei Sätzen besiegten sie die Gäste „Das Team, das mir persönlich am besten gefällt“. Platz drei belegte die Mannschaft „Bauer sucht Ball“. Auch in der Amateurliga war das Niveau sehr hoch. Hier setzte sich das Team „Club der dichten Blocker“ durch. Aus dem Raum Wertheim und Umgebung waren wieder die Mannschaften „Curuba“, „I bims Groot“ sowie die „Bodenquetscher“ des SSV Mainperle-Urphar mit dabei. Bild: TSVB

