916 Euro für das Kinderhospiz

Mondfeld.Für einen sozialen Zweck wurden die Spenden beim Mondfelder Adventskonzert zur Verfügung gestellt. Am Freitagabend freute sich das Gemeindeteam mit Kuno Furth und Christine Hess, dass man 916 Euro an Edgar Ballweg vom Kinderhospiz Sternenzelt Mainfranken in der St. Martin Kirche überreichen konnte.

„Ich bin sprachlos“, meinte Edgar Ballweg, der im Vorstand des Kinderhospizes mitarbeitet. „Mit solch einem Ergebnis habe ich nicht gerechnet.“ Ballweg bedankte sich beim Mondfelder Gemeindeteam für die Unterstützung des Kinderhospizes und bei allen Spendern, die zu diesem Ergebnis beigetragen haben.

Das Geld wird für die Ausbildung von Kinderhospizhelfern verwendet. Seit Oktober ist diese in Marktheidenfeld möglich. gher

