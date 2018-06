Öwerloan treffen auf Ünnerloan – Dorfturnier mit vielen Höhepunkten

Anzeige

Reicholzheim.Das VfB-Dorfturnier startet am Samstag mit einem F-Jugend-Spieltag. Im Anschluss wurden alle F-Jugend-Kicker für die abgelaufene Saison mit einer Medaille des Sportkreises geehrt.

Anschließend starteten die neun Fußballmannschaften in das Fußball-Dorfturnier, in dem sich Arminia Bierzelt den Pokal wieder von den Graskloppers zurückholte. An beiden Tagen zeigten auch die E-Jugend des VfB jeweils gegen die Kids des SV Nassig ihr Können.

Am Sonntag starteten schließlich 14 Freizeit-Volleyball-Mannschaften ins Turnier, bei dem sich die Mannschaft der Firma TfA Dostmann in einem hochklassigen Finale gegen den MSC durchsetzte. Der Titelverteidiger „Reichelzer Hoase“ belegte dieses Jahr den dritten Platz. Neben den Turneinlagen der Kinder- und Leistungsturngruppe des VfB, zeigten die Bambinis in einem internen Match ihr Können. Außerdem spielte die D-Jugend gegen die SG-Wildbach-Maintal.