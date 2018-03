Über 245 Stunden im Einsatz

Anzeige

Wertheim.Insgesamt 160 Einsätze musste die Freiwillige Feuerwehr Wertheim im vergangenen Jahr bewältigen. Diese gliederten sich in 36 Brandeinsätze, 79 technische Hilfeleistungen, acht Menschen- und Tierrettungen sowie 37 sonstige Einsätze wie etwa Fehlalarme, Arbeitseinsätze und Brandsicherheitswachdienste, wie Thomas Möller bei der Hauptversammlung der Abteilung Stadt am Freitag in der Feuerwache ausführte. Die Gesamteinsatzdauer betrug über 245 Stunden, was umgerechnet auf „normale“ Arbeitstage mehr als sechs Wochen entspricht. Des Weiteren fanden 42 Übungen statt.

Fortbildung

Im Anschluss berichtete Abteilungskommandant Jochen Kirchner über die weiteren Tätigkeiten. Auf die Aus- und Fortbildung wurde großer Wert gelegt. So besuchten mehrere Feuerwehrmänner diverse Lehrgänge auf Kreisebene und an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal. Andreas Karpf nahm am Lehrgang „Truppmann 1“ und Sprechfunker teil, den Atemschutzgeräteträgerlehrgang besuchten Urte Bauer, Ilie Smolenic und Christian Zurstraßen. Zum Truppführer wurden Fabian Back, Philipp Ehrlenbach, Christian Hörner, Timo Oetzel, Marcel Reuß, Johannes und Valentin Roth und Raphael Schlör ausgebildet. Max Meischl nahm am Gruppenführerlehrgang teil, Andreas Lurz wurde im Lehrgang „ABC-Einsatz“ fortgebildet.

Christoph Schindler ist nun Ausbilder „Truppmann/Truppführer“, Rainer Schwenk nahm an einer Fortbildung für Gerätewarte teil. Die Fortbildung „Einfache Rettung aus Höhen und Tiefen“ belegten Markus Friedrich, Jochen Kirchner, Thomas Kritzler, Tobias Kuhn, Manuel Rüttiger, Simon Rüttiger, Sebastian Szensny und Melanie Zorneth. An einem Aufbaukurs zu diesem Thema nahmen Andreas Lurz, Max Meischl, Christoph Schindler Rainer Schwenk teil. Die Anwenderschulung für ein Strahlungsmessgerät wurde von Fabian Back, Markus Friedrich, Max Meischl, Michael Opitz, Johannes Roth und Christoph Schindler besucht. Zum Einsatzleiter der Führungsstufe „C“ ließen sich Jochen Kirchner und Sebastian Szensny ausbilden. Außerdem nahm Jochen Kirchner an einem Lehrgang für Feuerwehrkommandaten teil.