Über 500 Jahre Betriebszugehörigkeit

Bestenheid.Im Rahmen einer Feier wurden bei Zippe Industrieanlagen in Bestenheid geehrt. Geschäftsführer Dr. Philipp Zippe bedankte sich bei allen für ihren Fleiß, ihre Treue und Loyalität.

Er übernahm die Ehrung der Jubilare für eine Betriebszugehörigkeit von insgesamt über 500 Jahren mit den Worten: „Nur in sehr wenigen Unternehmen findet man heutzutage derartig lange Betriebszugehörigkeiten. Ich finde es schön, dass es bei uns nicht so ist. Ein Zeichen der Verlässlichkeit und letztlich ein Fundament aus Erfahrung, wertvollem, fachspezifischen Wissen, auf dem die Firma fußt.“

Für zehn Jahre im Unternehmen wurden Christoph Fliege, Christian Mitnacht, David Stang, Ulrike Bamberger, Michael Kettner, Marcel Pahl, Artur Zerr und Carolin Pochert geehrt. Auf 20 Jahre im Unternehmen können Horst Schlüter, Heiko Brand, Christoph Breunig, Corina Graf und Bernhard Bübl zurückblicken.

Für sein 25-jähriges Betriebsjubiläum wurde Hartmut Ullrich geehrt. Er hält dem Unternehmen seit seiner Ausbildung zum Energieelektroniker die Treue. Nach seinem Ausbildungsabschluss wurde er in den Bereich Schaltschrankbau übernommen und ist heute in der Materialwirtschaft und im Lagerwesen in der Abteilung Steuerungsbau für die diversen anstehenden Versandangelegenheiten verantwortlich.

Anspruchsvolle Aufgaben

Auf stolze 30 Jahre im Unternehmen können folgende Personen zurück blicken: Volker Kalisch, Maria Sullivan, Martin Pfohl, Gunnar Max und Jürgen Zipprich. Volker Kalisch trat direkt nach dem Studium zum Diplom-Kaufmann im Oktober 1988 dem Unternehmen bei. Von Beginn an waren die Aufgabenbereiche von Kalisch sehr anspruchsvoll und vielseitig. Nach der Erteilung von Handlungsvollmacht im Jahr 1996 und von Gesamtprokura im Jahr 1999 wurde Kalisch Anfang 2006 Einzelprokura sowie die Kaufmännischen Leitung innerhalb der erweiterten Geschäftsführung übertragen. Er trägt die Verantwortung des gesamten kaufmännischen Bereiches und führt diese Abteilung sehr erfolgreich und äußerst gewissenhaft. Die gelernte Übersetzerin und Dolmetscherin Maria Sullivan ist dem Unternehmen am 1. August 1988 als damals erste Fremdsprachensekretärin der Firma beigetreten. Aufgrund ihres Organisationstalentes, ihres immer korrekten, freundlichen Auftretens, sowie ihrer stilsicheren Ausdrucksweise in Deutsch und Englisch wurde ihr bald die Stelle der Chefsekretärin übertragen. Sie ist ein wichtiges Verbindungsglied zwischen Kunden und Geschäftsleitung aber auch zwischen Kollegen und Geschäftsleitung.

Schnell Projektverantwortung

Gunnar Max trat Zippe vor etwas über 30 Jahren, als Auszubildender zum Maschinenbaumechaniker, bei. Nach dem Abschluss seiner Ausbildung wurde er als Fachkraft in der mechanischen Fertigung übernommen und hat als Monteur im In- und im Ausland dafür gesorgt, dass die Anlagen termingerecht aufgebaut und in Betrieb gesetzt wurden. Heute kümmert sich Max um die Durchführung von Instandhaltungsarbeiten an den Maschinen und unterstützt die Bereiche Verpackung und Verladung. Martin Pfohl ist am 1. Juli 1988 als Maschinenbautechniker mit großem branchenspezifischem Know-how ins Unternehmen gekommen. Daher wurde ihm relativ schnell die Projektverantwortung zur Fertigstellung von Scherbenanlagen übertragen. Nach und nach hat er sich auf den Bereich der Gemengeanlagen spezialisiert und ist heute einer der erfahrensten Projektleiter. In den letzten Jahren hat Pfohl viele komplexe, oft schlüsselfertige Großprojekte geleitet.

Jürgen Zipprich begann 1988 seine Ausbildung zum Maschinenbaumechaniker und wurde dann in die mechanische Fertigung übernommen. Nach seiner Weiterbildung zum Maschinenbautechniker wechselte er 1995 in das Konstruktionsbüro für den Bereich Standards und Normen. Seitdem ist er im Mechanischen Service/Customer Support tätig und ist Projektleiter und Spezialist für Umbauten.

35-jähriges Betriebsjubiläum feiern Carsten Richter und Peter Neff. Am 1. August 1983 kam Carsten Richter in die Firma und begann seine Ausbildung zum Energieelektroniker. Anschließend wurde er in den elektronischen Schaltschrankbau übernommen. Heute ist Richter in der Software-Abteilung im Bereich Steuerung und Leittechnik eine große Verstärkung. Er schrieb zahlreiche Programme für SPS und führte auch die Inbetriebnahmen dieser Anlagen vor Ort bei Kunden im In- und Ausland durch. Auch die Betreuung des Service-PCs und die Koordinierung der Software-Lizenzen im Steuerungsbau fallen heute in sein weites Tätigkeitsgebiet.

Ebenfalls stolze 35 Jahre ist Peter Neff im Unternehmen. Seitdem Neff im April 1983 als gelernter Großhandelskaufmann anfing, ist er im Bereich Einkauf tätig und über die Jahre sozusagen als „Mann der ersten Stunde“ unverzichtbar für den geregelten Ablauf aller Routinearbeiten mit Koordinierung des Ersatzteilbereichs, des Einkaufs und des Lagers geworden. Auch für die jährliche Inventur ist er heute unverzichtbar.

Auf 40 kann Manfred Ulrich zurückblicken. Er fing am 1. August 1978 als Auszubildender zum Maschinenbauer an. Ulrich übernahm danach schnell Verantwortung und wurde ein wichtiger Obermonteur für Montagen im In- und Ausland, teilweise auch über längere Zeiträume. Ullrich hat äußerst große und komplexe Anlagen beim Kunden vor Ort aufgebaut und in Betrieb gesetzt.

Außergewöhnliche 45 Jahre darf Roland Lang feiern. Er ist 60 Jahre alt und 45 Jahre bei Zippe. Er kam im Jahre 1973 als Auszubildender zum Maschinenbaumechaniker ins Unternehmen und wurde dann in den Bereich der Fertigung übernommen. Aufgrund seiner Erfahrung, Routine und seinem sympathischen Wesen wie auch seiner selbstständigen, qualitativ hochwertigen und termingerechten Ausführung seiner handwerklichen Aufgaben wird Lang als Spitzenfachkraft sowohl von Vorgesetzten als auch Kollegen sehr geschätzt. Auch wegen seiner hoch qualifizierten Schweißarbeiten an komplexen und schwierigen Bauteilen ist Lang heute der erfahrenste Mechaniker, wenn es um den Bau und die Montage von Blattbrechern geht. Geschäftsführer Günther Mlynar wünschte allen Jubilaren weiterhin Freude bei der Arbeit. zi

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.11.2018