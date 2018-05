Über Berufsleben informiert

Anzeige

Bettingen.Wie sieht das echte Berufsleben aus? Wie benimmt man sich in einem Unternehmen und welche Anforderungen werden an Auszubildende gestellt? Antworten auf diese und weitere Fragen erhielten Schüler des Beruflichen Schulzentrums (BSZ) Wertheim bei einem Besuch des Fensterbauunternehmens Weku in Bettingen.

Wie es in der Mitteilung der Verantwortlichen heißt, gibt es das Projekt Berufserkundung 2018 derstmals am BSZ. Dabei werden regional ansässige Unternehmen besucht, damit sich die Schüler ein Bild davon machen können was es heißt, arbeiten zu gehen oder eine Ausbildung zu absolvieren.

Verschiedene Ausbildungen

Bei Weku stellten die Schüler Fragen zu den Ausbildungsberufen und dem Arbeitsalltag. Wie sie erfuhren, bietet das Unternehmen vier verschiedene Ausbildungsberufe an.