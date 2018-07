Über einige Lösungen eifrig diskutiert

Anzeige

Wartberg.Die erste Wertheimer „Quiz Night“ veranstaltete der Verein „Willkommen in Wertheim“ am Samstagabend im Kirchenzentrum am Wartberg gestaltete. Die Regeln für die „Rätsel-Nacht“, die Moderator Walter Hörnig erklärte, waren einfach: Die Teams mussten je zehn Multiple-Choice-Fragen aus verschiedenen Kategorien schriftlich beantworten.

Das Besondere an der „Wertheimer Quiz Night“: Bei der Auswahl der Fragen haben Schüler der VHS-Integrationskurse eifrig mitgewirkt, sodass diese eine sehr internationale Ausrichtung hatten. Auch die vier Teams mischten sich aus deutschen und zugezogenen Teilnehmern.

So hatten beispielsweise bei Fragen wie dem Gründungsdatum des Staates Syrien die mitratenden Flüchtlinge natürlich einen Wissensvorsprung. Wobei sie oft auch bei Fragen nach der deutschen Politik, etwa der Anzahl der bisherigen Bundeskanzler, die Nase vorn hatten.