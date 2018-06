Überprüfungen führen zu Festnahmen

Anzeige

Ein Hauptaugenmerk hatten die Beamten dabei auf Fernbuslinien und Reisebusse. Bei der Kontrolle wurden zwölf ausländische Busse, darunter Fahrzeuge aus Polen, Rumänien, Tschechien, Niederland, Serbien, Griechenland, Ungarn und neun deutsche Busse einer Überprüfung unterzogen. Das Fahrpersonal und die 450 internationalen Fahrgäste und mitgeführtes Gepäck wurden eingehend kontrolliert.

Mit Haftbefehl gesucht

In einem rumänischen Bus wurde ein 42-jähriger Rumäne überprüft, der mit Haftbefehl zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe gesucht wurde. Der Haftbefehl wurde direkt vollstreckt und die Person kam direkt in die Justizvollzugsanstalt nach Adelsheim. Eine sich in Deutschland illegal aufhaltende weibliche Person wurde in einem serbischen Bus aufgegriffen. Sie kam, wie die Ermittlungen ergaben über mehrere Stationen von Äthopien, Italien aus Eritrea nach Deutschland.

Des weiteren erhielt ein weiblicher Fahrgast einer Fernbuslinie eine Anzeige wegen Besitz einer Kleinmenge von Marihuana und Amphetamin. Die anschließende Durchsuchung mit Rauschgifthunden führte jedoch nicht zum Auffinden weiterer Betäubungsmittel.

Verstöße gegen Lenkzeiten

Bei sieben Bussen wurde das Fahrpersonal wegen Verstößen gegen die Lenk- und Ruhezeiten und gegen das Personenbeförderungsgesetz angezeigt. Drei Busse wurden wegen technischer Mängel, wie beschädigter Frontscheibe und Sicherheitsvorkehrungen beanstandet. Von dem ausländischen Fahrpersonal wurden hierbei Sicherheitsleistungen von rund 2000 Euro einbehalten.

Die deutschen Busfahrer und Busunternehmer wurden bei den zuständigen Behörden zur Anzeige gebracht. Zollbeamte erhoben von drei ausländischen Reisebusunternehmen vor Ort die noch zu entrichtende Personenbeförderungssteuer in Höhe von rund 300 Euro und vollstreckten eine erforderliche Grenzsteuer in Höhe von 97 Euro.

Aufgrund der hohen Trefferquote werden weitere solcher Kontrollen geplant. pol

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 09.06.2018