Überraschend neu, aber stets authentisch

Bestenheid.„Musik zum Innehalten“ genossen viele Zuhörer am Sonntagabend in der katholischen Kirche St. Elisabeth in Bestenheid. Das „Ensemble polychrome“, diesmal in Quartettbesetzung mit Carolin Zwanzer und Annette Kutzer (Violinen), Albert Loritz (Bassklarinette) und Martin Krebs (Horn) begeisterte das Publikum.

Wer das Ensemble schon länger kennt, genoss die besondere Art, das „Markenzeichen“ dieses kammermusikalischen Musizierens und hatte sich lange im Voraus auf das Konzert gefreut. Wer hingegen neu zum Kreis der Fans hinzugekommen war, war überrascht, wie Albert Loritz es immer wieder versteht, bekannte und unbekannte Kompositionen in seinen „polychromen“ Bearbeitungen überraschend neu, aber immer authentisch zu präsentieren.

Drei „Pfeiler“ des Programms seien es diesmal, so Loritz zu Beginn der Programmfolge, die das Konzert kurz vor der „Heiligen Woche“ bestimmten. „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ und „Jesus bleibet meine Freude“ von Johann Sebastian Bach sowie „Vater unser im Himmelreich“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy seien in hochkarätiger und sehr ähnlicher Weise aufgebaut: Ein gut hörbarer, vom Horn gespielter Cantus firmus wird von tragendem Bassklarinettenfundament begleitet und von ineinander kunstvoll verschränkten Violinstimmen verziert und „verzwirbelt“.