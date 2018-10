A cappella mit „Wortsgaudi“ und pur

Auch im August 2019 wird die Tradition der interessanten und ansprechenden Freiluft-Konzerte auf der Burg Wertheim fortgeführt.

Wertheim. Die Konzerte auf der Burg gehören zu Wertheim wie der Main und die Tauber und sorgen zudem dafür, dass die Stadt nicht nur für Tagesausflügler ein lohnendes Ziel ist.

Im nächsten Jahr werden unter anderem drei Höhepunkte die kulturelle Landschaft der Stadt bereichern.

Das Ensemble besteht dann seit 20 Jahren und wird seine Fans deshalb mit einem Konzert beschenken. Andere brauchen ein Schlagzeug oderSoundeffekte, um richtig groß zu klingen. Bei Viva Voce ist das völlig überflüssig. Die fünf Sänger ersetzen mit ihren Stimmen ein ganzes Orchester.

Sie sind die „Band ohne Instrumente“ und gleichzeitig die Pop-Stars der deutschsprachigen a cappella-Szene. Modern, mitreißend, originell, witzig, charmant und hochmusikalisch, das alles vereinen die Träger des Bayerischen Kulturpreises in ihrer Bühnenperformance. Anlässlich des 20-jährigen Bandjubiläums lassen es die Stimmen-Künstler mit einem Best-Off Programm wieder einmal so richtig krachen. Viva Voce gastiert mit „20 Jahre - es lebe die Stimme“ am Freitag, 19. Juli, 20 Uhr auf der Burg Wertheim.

Willy Astor

Der Podestsänger Willy Astor präsentiert im Herbst sein neues Programm für „Wortgeschrittene“ und ist „der Jäger des verlorenen Satzes“. Alles was in der deutschen Sprache vermutet oder vermisst wird, kommt durch ihn nun endlich auch noch zum Vorschein. Der Silbenfischer und Komödiantenmechaniker aus Bayern ist wieder unterwegs mit neuer „Wortsgaudi“ und begibt sich auf die Suche nach Subjekt, Objekt und Glutamat.

Ein Programm in Reimkultur, und wie immer kommt auch der Humor wieder direkt vom Erzeuger, ein echter Astor also, was sonst. Und so gibt es sinnlose Geschichten mit Tiefgang und Bedeutung, singt Liebeslieder und Augen-Lieder, leicht begleitet auf Gitarre und Piano, und singt von Nudeln die früher mal Teig waren und sieht Frauen in New York gerne bei Donner kehren. Der Sänger Willy Astor präsentiert sich als „Jäger des Verlorenen Satzes“ am Samstag, 20. Juli, um 20 Uhr auf der Burg Wertheim.

Wolfgang Ambros

Unplugged, akustisch, reduziert… Ambros pur – dieses Programm läuft seit über zehn Jahren konstant gut. Volle Häuser, der direkte Draht zum Publikum, die Lieder in einer aufs Wesentliche zurückgeführten Art und ein Wolfgang Ambros, der sich in dieser Konstellation sichtlich wohl fühlt.

„Es macht Spaß so zu spielen und wenn man älter wird, will man es eh nicht mehr so laut“, sagt er. Ein klassischer Ambros pur. So wie der Mensch sind die Lieder und die Show. Ungeschminkt, authentisch und mittlerweile zeitlos. Am Sonntag, 21. Juli, dürfen sich die Burgkonzertbesucher auf Wolfgang Ambros mit seinem Programm „Pur Volume V“ ab 19 Uhr freuen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.10.2018