Abendführung mit Orgelkonzert

Anzeige

Bronnbach.Eine ganz besondere Atmosphäre herrscht am Abend im Kloster Bronnbach. In den letzten Sonnenstrahlen wird die Ruhe und Zurückgezogenheit, nach der die Zisterziensermönche suchten, erfahrbar. Diese einzigartige Stimmung kann man am Freitag, 8. Juni, um 18 Uhr bei einer Abendführung kennenlernen. Im Anschluss an die Führung durch die Klosteranlage findet ein 15-minütiges Orgelkonzert auf der historischen Schlimbachorgel statt und beschließt einen besinnlichen Abend. Für die Sonderführung ist eine vorherige Anmeldung unter der Telefonnummer 0 93 42/ 935 20 20 20 oder per E-Mail an info@kloster-bronnbach.de erforderlich. Treffpunkt ist am Klosterladen. bro