Abendgesänge mit jungen Musikern

Kreuzwertheim.Fünf junge und junggebliebene Musiker aus Kreuzwertheim, Röttbach und Schollbrunn sind am Sonntag, 11. März, ab 18 Uhr in der katholischen Kirche von Kreuzwertheim zu Gast. Unter dem Motto „In all Deinen Farben“ gestalten Petra Röhrig, Mirko Hopf, Paula Dreßler, Alicia Pfenning und Anna Schmidt die Abendgesänge, einen musikalisch-spirituellen Ausklang des Tages. Mit Klavier, Saxofon und Gesang präsentieren sie ruhige Titel und mitreißende Songs – eine „farbige“ Stunde voller Musik. Für ihr Programm gilt: „Folge deinem Stern, singe dein Lied, leuchte in deinen Farben und du wirst sein wie das blühende Leben.“

Die „Abendgesänge“ sind ein musikalisches Angebot der katholischen Pfarrei Heilig Kreuz Kreuzwertheim. Abendgesänge steht als Begriff für eine Stunde am Sonntagabend mit viel Musik, meditativen Texten, Gebeten und Zeit zum Nachdenken. Man kann mitsingen und mitklatschen, aber auch einfach nur zuhören und innerlich ruhig werden, so die Verantwortlichen.