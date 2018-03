Abenteuer im Kletterpark erleben

Anzeige

Beauty – Modeln – Fotografieren: Schminken und Fotografieren steht am 4. April von 12 bis 18 Uhr im Jugendhaus Soundcafé auf dem Programm. Larissa Castellino zeigt, wie man sich schminkt und die Haare macht. Yasin Tastan von „Photo-Art-Tastan“ rückt die Kids ins rechte Licht. Der Kostenbeitrag beträgt acht Euro. Mitzubringen ist ein Outfit, Make-up mit Schwämmchen und Pinseln sowie ein USB-Stick zum Speichern der eigenen Fotos. Maximal zehn Kinder von zehn bis 15 Jahren können teilnehmen.

Schwarzlicht-Minigolf: Die Kinder fahren am 6. April nach Würzburg in die Schwarzlichtfabrik. Hier erleben sie eine dreidimensionale, leuchtende Welt der Farben. Weitere Aktionen gibt es gegen Aufpreis zusätzlich (zum Beispiel Pitpat, Poolball).

Treffpunkt ist um 8.15 Uhr am Bahnhof Wertheim, geplante Rückankunft 16.15 Uhr. Der Kostenbeitrag beträgt acht Euro plus Maxx-Ticket beziehungsweise zusätzlich fünf Euro für die Busfahrt. Mitzubringen sind Verpflegung sowie ein kleines Taschengeld. Maximal 25 Schulkinder von sechs bis 14 Jahren können teilnehmen. Eine Einverständniserklärung der Eltern ist erforderlich.

Pfingstferien

Kletterpark-Radtour: Am 25. Mai werden alle sport- und bewegungsbegeisterten Kinder bei einer Radtour in den Kletterpark „Silvestria“ gefordert. Acht Parcours mit 85 unterschiedlichen Übungen bieten eine Menge Spaß. Hin und zurück wird mit dem Rad gefahren.

Treffpunkt ist um 9 Uhr am Jugendhaus Soundcafé, geplante Rückankunft um 18 Uhr. Mitzubringen sind ein verkehrssicheres Fahrrad, Helm, wetterfeste Kleidung, festes Schuhwerk, Vesper sowie ein kleines Taschengeld.

Maximal 15 Teilnehmer ab zehn Jahren und einer Mindestgröße von 1,10 Meter können dabei sein. Eine Einverständniserklärung der Eltern ist erforderlich.

Fahrt in den Zoo Heidelberg: Treffpunkt ist am 1. Juni um 9 Uhr an der Haltestelle Poststraße, die Rückankunft ist gegen 20 Uhr geplant. Das Angebot richtet sich an Familien mit Kindern sowie Kids ab zehn Jahren auch ohne Begleitung.

Der Preis für Busfahrt und Eintritt beträgt für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren zehn Euro, ab 18 Jahren 15 Euro.

Mitzubringen sind wetterfeste Kleidung, Vesper sowie ein kleines Taschengeld. Maximal 50 Personen können teilnehmen.

Familienpass bringt Ermäßigung

Familienpassinhaber erhalten eine Ermäßigung von 45 Prozent auf die Teilnehmergebühren. stv

