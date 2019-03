Abgeordneter für Verbleib in Zollunion

Jonathan Djanogly. © HP

huntingdon/Wertheim.Jonathan Djanogly, der für Wertheims Partnerstädte Hundingdon und Godmanchester im britischen Unterhaus sitzt, hat beim Abstimmungsmarathon am Mittwochabend gegen einen harten Brexit (Austritt ohne Vertrag) gestimmt, enthielt sich der Stimme in Bezug auf ein zweites Referendum und stimmte für den Verbleib in der Zollunion.

Das gab er auf dem Kurznachrichtendienst Twitter bekannt und lobte die „Qualität der Debatte“ im britischen Parlament. „Warum haben wir das nicht schon vor zwei Jahren hinbekommen?“, fragte er.

Allerdings hatte keiner der vorgelegten insgesamt acht Vorschläge eine Mehrheit erhalten. Damit geht das Chaos auf der Insel weiter, weil es für keines der Szenarien eine Mehrheit gibt.

Djanogly, Abgeordneter der konservativen Tories, warb anlässlich des Referendums 2016 für einen Verbleib in der Europäischen Union. Im traditionell konservativen Bezirk Huntingdonshire hatten die Brexit-Befürworter klar die Mehrheit: 54,2 Prozent der Wähler stimmten für einen EU-Austritt, nur 45,8 für einen Verbleib. wei

