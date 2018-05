Abschauen ist ausdrücklich erlaubt

Anzeige

Die Mandelberg Grundschule in Dertingen ist Referenzschule für Medienbildung in dieser Schulart im Main-Tauber-Kreis. Gestern wurde das Projekt einem großen Kreis an Interessierten vorgestellt.

Dertingen. „Bin ich schon drin oder was?“, wunderte sich vor knapp zwei Jahrzehnten Tennisspieler Boris Becker ganz erstaunt. Gestern Vormittag war es ein bisschen anders. „Bin ich schon wieder raus?“, fragte sich Tobias Endres ein ums andere Mal. Aber der medienpädagogische Berater des Kreismedienzentrums blieb ganz cool, wohl wissend, dass man kleine Hakler am besten beseitigt, wenn man nicht hektisch wird. Außerdem: Ohne den typischen „Vorführeffekt“ wäre die Präsentation des Referenzschulmodells „Medienbildung in der Grundschule“ womöglich nur halb so spannend, auf jeden Fall aber weniger locker über die Bühne gegangen.

Medienerziehung bedeutsam

Zwischen 35 und 40 Minuten verbringt ein typischer Grundschüler täglich online, verriet Rektor Tobias Spielmann. Das ist viel – aber doch deutlich weniger, als von den meisten Anwesenden geschätzt. Und was machen die Kinder da so im Netz? Zum weit überwiegenden Teil schauen sie sich Filme an, viele spielen, aber gut 14 Prozent suchen auch gezielt nach Informationen. „Die Digitalisierung, die neuen Medien, haben längst auch hier Einzug gehalten.“ Und weil so viele Mädchen und Jungen Zugriff auf entsprechende Geräte haben, kommt der Medienerziehung schon in der Grundschule so große Bedeutung zu. „Wir müssen die Kinder fit machen“, auch wenn das nicht zu den Kernkompetenzen der Pädagogen gerade in dieser Schulart gehöre. Das sei und bleibe immer noch die Vermittlung von Lesen, Rechnen und Schreiben.