Abschied von Oberwolf Heiko Krimmer

Wenn am Sonntag das Traumschiff MS Concordia in See sticht, beginnt für Heiko Krimmer die letzte Faschingskampagne als Oberwolf der WCW.

Wertheim. Er sei „tiefenentspannt“ sagt Heiko Krimmer auf die Frage, wie er sich denn so fühlt kurz vor Beginn der neuen närrischen Saison. „Und zwar spätestens, seitdem ich die Zusage vom künftigen Prinzenpaar habe. Das ist noch gar nicht so lange

...