Abschiedsbrief von gefälltem Baum

Dertingen.In der Vorweihnachtszeit gibt es offensichtlich nicht nur tanzende Weihnachtsbäume, die „Jingle Bell Rock“ singen.

In Dertingen gibt es neuerdings auch einen (gefällten) Eichenbaum, der sprechen kann. Zumindest ist gegenüber vom Holztor zur Wehrkirche ein Abschiedsbrief vom „Baum“ zu finden. Offensichtlich war es ihm ein Anliegen, nach dem Beschluss der Fällung durch den Ortschaftsrat den „Menschen in diesem schönen Dorf“ noch einmal Lebewohl zu sagen.

Nun bleibt abzuwarten, ob in Kürze auch die ihn umgebenden Mauern zu sprechen beginnen, deren Wurzeln dieser Baum immer wieder angehoben oder aufgebrochen hat. Oder vielleicht melden sich sogar die Stromleitungen zu Wort, die nur knapp über seiner Spitze verlaufen und gerade noch einem Kurzschluss entgangen sind.

Weihnachtswunder gibt es also doch noch: In der Heiligen Nacht sollen bekanntlich Tiere sprechen können. In Dertingen tun Bäume dies schon in der Adventszeit.

Steffen Baumann

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.12.2018