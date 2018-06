Abseilen vom Bergfried als Erlebnis

Anzeige

Alle schwindelfreien Besucher können sich vom höchsten Punkt der Burg unter fachkundiger Absicherung durch den Deutschen Alpen Verein (DAV) Main-Spessart rund 25 Meter in die Tiefe abseilen lassen. Und was wäre ein Schlosserlebnistag auf der Burg ohne Bogenschießen? Naturgetreue 3-D-Ziele laden ein, sich mit ruhiger Hand in dieser edlen Kunst zu versuchen.

Um 17 Uhr geht der Schlosserlebnistag nahtlos in die Fußball-WM über: Deutschland spielt gegen Mexiko und wer das mit Gleichgesinnten erleben will, kann sich das Spiel im Löwensteiner Bau ansehen.

Der Eintritt ist familienfreundlich gestaltet. Erwachsene bezahlen den normalen Burgeintritt von zwei Euro, Schüler die Hälfte, Kinder im Vorschulalter sind frei.

Das Programm des Schlosserlebnistags lautet wie folgt: Abseilen vom Bergfried, für Kinder und Erwachsene, ab 11 Uhr mit dem Team DAV Main-Spessart, Treffpunkt ist unterhalb des Bergfrieds; Ponyreiten, ab 11 bis 13 Uhr, mit dem Reit- und Fahrverein Wertheim, Treffpunkt ist im Eingangsbereich (unterhalb der Brücke); Kinderschminken, von 11 bis 17 Uhr, am Schminkstand von Joanna; Bogenschiessen, ab 11 Uhr im Burggraben mit dem Team Bärleinsparcours J. Freudenberger; Stockbrot und Marshmallows mit selbst geschnitzten Stöcken, ab 12 Uhr im Burggraben mit den Pfadfindern Royal Rangers Wertheim; Streichelzoo mit den Burgziegen, von 12 bis 14 Uhr, betreut durch Toni Hegmann im Bereich Altanentor; große Jongliershow, um 13.15 und 16.15 Uhr im Burggraben, mit dem Duo Arco-Iris; Offener Jonglierworkshop für alle, die die Kunst des Jonglierens erlernen wollen, ab 13.45 Uhr im Burggraben, mit dem Duo Arco-Iris; Basteln, von lustigen Tieren und vielem mehr mit Kochlöffeln, ab 11 Uhr am Bastelstand im Burggraben, mit Lea; Public Viewing Fußball WM, Deutschland gegen Mexiko, ab 17 Uhr im Löwensteiner Bau. Die Bewirtung erfolgt durch die Burggastronomie

