Abtanzen für guten Zweck

Anzeige

Bei einer privaten Feier kam auch die Idee für eine öffentliche Veranstaltung in Wertheim auf. „Aber verdienen will ich damit nichts,“ betont Steffen Martin. „Ich weiß, wie es ist, die Hoffnung zu verlieren und fast am Leben zu verzweifeln. Es soll für eine gute Sache sein. Das macht mich glücklich“.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.03.2018