Abtanzen für guten Zweck

Anzeige

Wertheim.Über 60 Besucher folgten der Einladung von DJ Holzfuß alias Steffen Martin am 17. März ins Bistro Miro am Bahnhof, wo es hieß: „Let’s dance , Feiern und Abtanzen zu Rockklassikern für einen guten Zweck“. Und das taten die gutgelaunten Gäste auch bis in die frühen Morgenstunden. Nun konnte der DJ das Eintrittsgeld, das aufgerundet eine stolze Summe von 330 Euro ergab, an die „Aktion Regenbogen“ für leukämie- und tumorkranke Kinder Main-Tauber übergeben. Steffen Martin, der nach einem schweren Unfall im Rollstuhl sitzt, ist vollauf zufrieden mit der Veranstaltung und glücklich eine finanzielle Hilfe geleistet zu haben. Eine Wiederholung ist schon geplant.