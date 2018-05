Abteilung wird 70 Jahre

Anzeige

Dietenhan.Die freiwillige Feuerwehrabteilung Dietenhan besteht seit 70 Jahren. Dies ist der Anlass für ein dreitägiges Fest von Samstag, 12. Mai, bis Montag, 14. Mai. Fest wird die Wehr in Kembach, in der Halle am Sportplatz des TSV Kembach, abhalten.

Gegründet wurde die Wehr 1948. Das Löschwesen in Dietenhan ist aber weit aus älter, wie in den Archiven nachzulesen ist. Da ist von Löscheimern, Einreishaken und Leitern in dem Besitz der Gemeinde Dietenhan in der Großherzoglichen Badischen Zeit die Rede.

Die Feuerwehr Abteilung Dietenhan ging nach der Eingemeindung der selbstständigen Gemeinde Dietenhan aus der Feuerwehr Dietenhan hervor.