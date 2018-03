Adelsheim II verliert den Anschluss

Anzeige

Zu Beginn der Partie hatte der FC die besseren Chancen. Mit einem wuchtigen Schuss von B. Ferataj gingen die Gastgeber in der 30. Minute in Führung. In der zweiten Hälfte drängten die Gäste auf den Ausgleich. Der fiel dann auch in der 51. Minute. Der FCZ ließ viele Möglichkeiten ungenutzt. Schließlich gelang den Gästen in der 75. Minute noch der 2:1-Endstand.

SV Leibenstadt – Hardheim II 2:0

Leibenstadt hatte in der ersten Hälfte zahlreiche Chancen, unter anderem auch einen Schuss an die Latte. Die Gastgeber hatten in der zweiten Hälfte weiter viele Chancen. Der SV war geduldig, und so gelang P. Noller nach einem Konter das längst fällige 1:0. Die Freude war groß als D. Janz in der 87. Minute zum 2:0 einschob.

Waldh./L./H. II – Hainst./H. II 0:4

J. Wolf erzielte in der 38. Minute das 1:0 für die Gäste. Die weiteren Treffer zum 4:0 markierten M. Oktay, R. Golic und M. Marmitt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.03.2018