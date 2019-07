Aggressiver Mann setzte sich zur Wehr

Wertheim.Zwei Polizeibeamte wurden im Rahmen eines Einsatzes in Wertheim verletzt. Aufgrund einer am Dienstag gemeldeten Körperverletzung in der Hospitalstraße fuhren die Beamten dort hin. Vor Ort wurden die Ordnungshüter von einem sehr aggressiven 30-jährigen Mann in Empfang genommen. Noch bevor die Beamten vom vorangegangen Sachverhalt erfuhren, schlug der 30-Jährige seinen Kopf mehrmals gegen eine Scheibe, so dass diese zu Bruch ging. Die Streife ging daraufhin auf den Mann zu und wollte diesen vorläufig festnehmen. Er widersetzte sich der Festnahme und konnte nur unter enormer Kraftanstrengung der Polizisten zu Boden gebracht werden. Hierbei zogen sich die Beamten leichte Verletzungen zu. Der 30-Jährige wurde aufgrund seines Zustandes und leichter Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Er muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. pol

