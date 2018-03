Airbag-Steuergerät soll bei der Aufklärung helfen

Anzeige

So beauftragte das Gericht die Daimler AG Stuttgart mit der Prüfung, ob das Gerät von dem Unfall-smart stammt, und welche Daten zum Fahrverhalten vor der Kollision zu entnehmen sind. Bis zum Ergebnis ist die Verhandlung unterbrochen, es wird voraussichtlich in mehreren Wochen fortgesetzt.

Sachverständiger vor Ort

Der Unfall hatte sich an einem Dienstag gegen 18.30 Uhr bei Sonnenschein und trockener Straße ereignet. Notarzt, Feuerwehr und Polizei waren schnell vor Ort. Die Beamten riefen einen Kollegen vom Verkehrsdienst Tauberbischofsheim hinzu, der sich im Wesentlichen mit schweren Unfällen befasst, er war kurz nach 19 Uhr da. Die Fahrzeuge befanden sich noch in Unfallendstellung. Ihm wurde die Angabe des Beschuldigten berichtet, der Smart sei nach links auf die Gegenfahrbahn gekommen. Der Beamte interpretierte die Unfallspuren jedoch so, dass die Kollision auf der Smartseite stattfand.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Mosbach verständigte er den Sachverständigen. Dieser war um 20 Uhr zur Stelle und nahm die Unfallspuren auf. Die Getötete war zu diesem Zeitpunkt bereits abgeholt worden. Nach Auswertung erstellte der Diplomingenieur das Gutachten und übermittelte es an die Staatsanwaltschaft. Gestützt darauf beantragte die Staatsanwaltschaft den Erlass eines Strafbefehls über 150 (Grad der Schuld) Mal 100 Euro (Tagesnettoeinkommen), der Angeklagte sei auf die Gegenfahrbahn geraten. Vom Amtsgericht Wertheim erging der Strafbefehl, doch der Beschuldigte legte Einspruch ein.

Angaben verweigert

In der Verhandlung nach dem derzeitigen Einkommen befragt, antwortete der 77-Jährige: 3000 Euro. Das erschien der Richterin angesichts des akademischen Berufs zu niedrig. Ob er noch darin tätig sei? Ja für Kollegen, aber kostenlos. Ob er Aktien habe, Fondsanteile, Immobilien, Mieteinnahmen. Die Fragen wurden dem Angeklagten dann zu detailreich, und verweigerte weitere Angaben diesbezüglich.

Zum Unfall sagte er, er sei von Freudenberg gekommen und der Smart plötzlich auf seine Seite geraten. Um die Kollision zu vermeiden, habe er nach links gelenkt und gebremst, oder umgekehrt. Der Smart habe dann unterhalb der Straße gelegen. Was er hinterher zur Polizei sagte, wisse er nicht mehr.

Der Sachverständige berichtete, er habe im Voraus keine Spuren im Bankett entdeckt. Die Kollisionsgeschwindigkeiten lagen beim Audi bei 80 Stundenkilometer, beim Smart bei 54 Stundenkilometer. Beide Wagen hatten ABS. Zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes sei der Smart rechts gewesen, und wäre der Audi rechts geblieben, hätte es keinen Unfall gegeben.

Dass der Smart vorher links war, wie vom Angeklagten behauptet, dafür gebe es keine Spuren. In seiner langjährigen Tätigkeit habe er es noch nicht erlebt, dass ein Autofahrer nach links ausweicht, wenn ein entgegenkommender Wagen plötzlich und in kurzem Abstand nach links gerät.

Auf die kritische Frage der Vorsitzenden an den Nebenkläger Anwalt, warum das Airbagsteuergerät erst jetzt präsentiert werde, kam die Antwort, man habe vorher an den Hersteller geschrieben aber keine Antwort erhalten.

Die Black Box zeichnet Fahrwerte auf, die ständig durch neue überschrieben werden. Wird der Airbag ausgelöst, bleiben die aktuellen Daten unverändert gespeichert, so der Sachverständige.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.03.2018