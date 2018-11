Aktion auch in Wertheim

Wertheim.Die Wertheimer Amnesty International-Gruppe beteiligt sich an weltweiten Aktionen anlässlich des Jahrestags der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ vor 70 Jahren.

Artikel 1 lautet: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und rechten geboren.“ Dieser erste Satz sichert jedem Menschen auf dieser Erde die gleichen Rechte und Freiheiten zu und ist bindend für die jeweiligen Staaten sowie für jegliche Menschenrechtsarbeit. Somit auch für die Kampagnen und Aktionen von Amnesty International an denen sich die Wertheimer Amnesty Gruppe mehrfach im Jahr beteiligt.

Die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ war und ist noch immer revolutionär, weil in ihren 30 Artikeln die Grundlage für ein friedliches und faires Zusammenleben aller festgelegt wird. Die Wertheimer Amnesty-Gruppe: „Hierfür lohnt es sich unbedingt einzustehen – gerade hier und heute.“ Doch Anspruch und Wirklichkeit stimmen oft nicht überein. Weiterhin werden weltweit Menschenrechte schwer verletzt: in China, Darfur, Myanmar oder Mexiko, im Iran, in Guantánamo oder bei der Flüchtlingsabwehr im Süden Italiens oder Spaniens. Auch 70 Jahre nach der Verabschiedung muss der Schutz der Menschenrechte immer wieder neu eingefordert werden.

Deshalb tritt Amnesty International in Aktion, wann immer Menschenrechte in schwerwiegender Weise verletzt werden. Aktuell setzt sich die Wertheimer Amnesty International-Gruppe mit Hilfe von Petitionslisten für die Einhaltung der Menschenrechte sowie den Einsatz von Menschenrechtsaktivisten im Kongo ein.

Die Demokratische Republik Kongo ist seit mehr als 20 Jahren Schauplatz blutiger Konflikte. Tausende von Kindersoldaten werden bis heute in diesen Auseinandersetzungen eingesetzt. Daran möchten mutige Menschenrechtsverteidiger im Kongo etwas ändern und werden von regierungsnahen Sicherheitskräften und bewaffneten Gruppen angegriffen. Wie auf der Homepage von Amnesty zu lesen ist, werden derzeit sieben Aktivisten ohne Kontakt zur Außenwelt an einem geheimen Ort in Haft gehalten. Am 11. September wurden sie festgenommen, als sie in der Hauptstadt Kinshasa Flugblätter gegen den Einsatz von elektronischen Wahlautomaten bei der anstehenden Präsidentschaftswahl verteilten.

Amnesty wird die Unterschriftslisten an den kongolesischen Justizminister, Alexis Tambwe Mwamba, übermitteln. ai

