Aktionstage der kommunalen Jugendarbeit

Wertheim.Im Rahmen des Ferienprogramms „FidS für Kids – Ferien in deiner Stadt“ bietet die kommunale Jugendarbeit Wertheim in den Sommer- und Herbstferien wieder Aktionstage mit besonderen Unternehmungen an. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

„Wake Park“ Thulba: Für Wassersportbegeisterte ab zwölf Jahren bietet die Jugendarbeit am 2. August von 8 bis 16 Uhr eine Fahrt in den „Wake Park“ Thulba an. Dort werden die Teilnehmer von einem Schlepplift auf Wasserskiern, Knie- oder Wakeboards über die Wasseroberfläche gezogen. Treffpunkt ist die Bushaltestelle Poststraße. Die Kosten betragen zwölf Euro. Für Neoprenanzüge (drei Euro) und Wakeboards (fünf Euro) wird eine zusätzliche Leihgebühr erhoben.

Bogenschießen: Allen Zehn- bis 16-jährigen, die lernen wollen, den Pfeil wie „Arrow“ oder „Katniss“ elegant ins Ziel zu schießen, zeigt Jürgen Freudenberger am 7. August worauf es ankommt. Am Bärleinsgraben in der Nähe von Würzburg bieten rund 40 verschiedene Tiermodelle naturnahe Ziele. Die entsprechende Ausrüstung wird gestellt. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Jugendhaus Soundcafé. Der Kurs kostet neun Euro.

Familienfahrt ins Legoland: Familien und Kinder ab zwölf Jahren mit Lust auf einen Tag voller Action, Nervenkitzel, Spiel und Spaß kommen bei der Familienfahrt in das Legoland Deutschland am 16. August voll auf ihre Kosten. Treffpunkt ist um 8 Uhr an der Bushaltestelle Poststraße. Die Teilnehmergebühr beträgt 30 Euro, ab 16 Jahren 40 Euro.

Burggruselnacht: Zum Start in die Herbstferien findet am 25. Oktober auf der Burg Wertheim für Kinder ab zehn Jahren ein besonderes Übernachtungserlebnis statt. Eine geheimnisvolle Fackelwanderung stimmt auf die gruselige Nacht ein. Die Übernachtung kostet zehn Euro und endet am Folgetag (ohne Frühstück) um circa 9 Uhr.

Eislaufen: Zum Eislaufen nach Aschaffenburg geht es am 30. Oktober. Familien und Kinder ab zehn Jahren können hier bei Musik und passenden Lichteffekten über die Eisfläche schlittern. Treffpunkt ist um 13 Uhr an der Haltestelle Poststraße, Rückkehr gegen 19 Uhr.

Bambini Kinderwelt: Eine Fahrt in die Bambini Kinderwelt nach Dettelbach findet am 31. Oktober von 10 bis 19 Uhr statt. Dort muss das Herbstwetter nicht die Stimmung trüben, denn in der großen Halle des Indoorspielplatzes ist genug Platz, so dass sich gemeinsam mit Freunden ausgetobt werden kann.

Das Online-Formular für die Anmeldung und alle Informationen zum gesamten Angebot gibt es unter www.fids4kids.de. Eine persönliche Anmeldung im Jugendhaus Soundcafé ist während der Öffnungszeiten (Mittwoch bis Freitag von 16 bis 20 Uhr) möglich.

