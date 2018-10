Aktive legten viele Flusskilometer zurück

Wertheim.Die Mitglieder der Rudergesellschaft Wertheim (RGW) beendeten am Sonntag offiziell ihre Rudersaison.

Wie aus dem Bericht der Verantwortlichen hervorgeht, hatte der Rekordsommer auch Auswirkungen auf das sportliche Engagement der Vereinsmitglieder. Nach dem Anrudern am 15. April legten die Aktiven viele Flusskilometer zurück. Gerudert wurde in der Regel bis zu drei Mal pro Woche. Und auch bei den Ruderwanderfahrten (Salzkammergut und Ruhrgebiet) war Petrus der RGW wohlgesonnen.

Das Abrudern stand im Zeichen eines besonderen Anlasses: Es fand die Bootstaufe von „Emi“, einem historischen „Einer-Ruderboot“, statt (siehe bericht in der heutigen Ausgabe auf Seite 17).

Die Mitglieder der Rudergesellschaft Wertheim und des Kanuclubs Wertheim (KCW) treffen sich am Samstag, 27. Oktober, um 10 Uhr am Bootshaus in der Würzburger Straße zum Abbau des Bootsstegs.

