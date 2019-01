Aktuelles Motto vom Traumschiff aufgenommen

Wertheim.Vergangenes Jahr waren sie noch als für die meisten unbekannte, neugierig beäugte Gäste dabei. Am Samstag fungierten Thomas Gärtner und seine Frau Lena als Gastgeber, hatte doch seine Familie zum 1. März das damalige Autohaus „Opel Dosch“ übernommen.

Aber auch unter neuer Leitung wurde eine, von Vorgänger Heiko Albrecht eingeführte, Tradition fortgesetzt: „Willkommen hier zum Ordensfeste. Ihr seid gern gesehene Gäste“, begrüßte Gärtner die Abordnung der Wolfsschlucht Concordia Wertheim (WCW) um das Prinzenpaar, Prinzessin Linda I vom Sprungspagat und Prinz Dennis II vom Freuden-Berg, Oberwolf Heiko Krimmer und Sitzungspräsident Michael Bannwarth. Er machte damit schnell klar, dass das Autohaus „Opel Gärtner“ in diesem Jahr das Sponsoring für die Orden der Saison übernommen hat.

Zur Freude der „Werdemer Wölf“, geht es doch immerhin um 350 Stück für die beiden Fremdensitzungen am 16. und am 23. Februar und die Kindersitzung am 17. Februar. Mit gut 2500 Euro ist das ein beachtlicher Betrag in der Bilanz.

Nachdem das Prinzenpaar den neuen Orden präsentiert hatte, der natürlich das diesjährige Motto „MS Concordia – das Traumschiff sticht in See“ aufgreift, waren sich alle über die gelungene Gestaltung einig.

Lena und Thomas Gärtner waren die ersten, die sich damit schmücken konnten, eine Besonderheit für die beiden Mitglieder der „Hordemer Wölfe“. Der Wertheimer Oberwolf hoffte derweil, dass zum „krönenden Abschluss“ seiner Zeit in diesem Amt erstmals die Zahl von 1000 Besuchern bei den Fremdensitzungen erreicht werden könnte. Der Kartenvorverkauf läuft seit gut einer Woche wieder bei Leder-Jäger in der Brückengasse. ek

