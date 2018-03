Alkoholisiert am Steuer erwischt

Anzeige

Wertheim.Ein 21 Jahre alter Mann fuhr am frühen Sonntagmorgen alkoholisiert auf der Landesstraße zwischen Urphar und Wertheim. Wie ein aufmerksamer Zeuge der Polizei meldete, hielt der Mann mit seinem Pkw mitten auf der Fahrbahn an, stieg aus, urinierte und schwankte dann wieder an das Steuer des Fahrzeugs zurück. Auf Höhe der Schleuse Mondfeld hielt eine Streifenwagenbesatzung schließlich den Mann an.

Starke Stimmungsschwankungen, Atemalkoholgeruch und gerötete Augen wiesen auf Alkoholkonsum hin. Eine Blutprobe in einem Krankenhaus bestätigte die Vermutung. Auf den 21-Jährigen kommt damit eine Anzeige zu. pol