Allzeit gute Stimmung

Wertheim.Zahlreiche Mitglieder der Wertheimer Seniorenclubs trafen sich zu ihrem traditionellen Grillfest in der Kartause Grünau im nahen Spessart.

Die beiden Vorsitzenden, Christel Schöler und Brigitte Zeller mit ihren Helfern, hatten das Treffen, welches für die Senioren kostenfrei war, organisiert. Wie in jedem Jahr sorgte H. Bundschuh für das leibliche Wohl und übernahm die Arbeit am Grill. Bei herrlichem Sommerwetter und bester Stimmung genossen die Senioren das Beisammensein, so dass ein reger Austausch stattfand. Mit einigen Liedern trug wiederholt der Chor des Bestenheider Seniorenclubs zu dem gelungenen Nachmittag bei. eh