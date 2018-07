Alte Musik im Kloster

Anzeige

Die Choralschola Külsheim besteht aus Ludwig Haag, Kuno Krug, Hubert Pauly, Norbert Ries, Gerald Soden, Bernhard Väth und Michael Zorn und umrahmte die Messe mit gregorianischen Gesängen.

Dargeboten wurde von A. Hammerschmidt (1611 bis 1675) „Paduan“ (aus Erster Fleiß, Suite 1 in C), von Heirich Schütz (1585 bis 1672) „Ich will den Herren loben allezeit“ (aus Kleine Geistliche Konzerte II von 1639), von Johann Rosenmüller (1619 bis 1684) „Sinfonia Terza“ (aus Sonate e Sinfonie da camera), von Giovanni Gabrieli „Canzon Septimi Toni a 8“ und von Claudio Bramieri (1530 bis 1593) „Canzon La Foccara“ (aus Codex Gumpelzhaimer von 1599). Dazwischen folgten Psalme, die im Wechsel zwischen der Choralschola und der Gemeinde gesungen wurden. In seiner Predigt ging Pater Joachim auf das aktive Christsein in unserer heutigen Zeit ein.

Für viele der Gottesdienstbesucher war dies eine Gelegenheit, die Atmosphäre in einem früheren Kloster, wie sie über Jahrhunderte auch im Kloster Bronnbach war, nachzuempfinden. en

