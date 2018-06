„Alter Kerl“ wird flott gemacht

Immer noch in der Übergangsphase von der früheren Pächterin Rhenus AG zur jetzigen ZG Raiffeisen befinde sich der Mainhafen Wertheim, so Zweckverbandsvorsitzender Helmut Wießner. Er stellte den geprüften Jahresabschluss 2017 vor. Es sei ein weitgehend planmäßiger Verlauf festzustellen, wobei die schwarze Null nur der Tatsache zu zu schulden sei, dass noch nicht in den Kran investiert wurde. Etwas mehr als 200 000 Euro hätten die Umsatzerlöse eingebracht. Peter Honeck ergänzte, dass ein Mindestbetrag an Umschlagerlösen festgesetzt worden sei. 3000 Euro fehlten noch und würden dem Zweckverband quasi obendrauf gezahlt. Bei den Mineralien sei ein Rückgang von 6000 Tonnen zu verzeichnen, Holzpellets liefen gar nicht, so Honeck. hvb