Altera feiert Jubiläum

Reinhardshof.Das Seniorendomizil feiert am Sonntag, 7. Juli, auf dem Reinhardshof sein zehnjähriges Bestehen. Unter dem Jahresmotto „Begegnungen“ werden als musikalische Gäste die Kindertanzgruppe des Gebirgstrachtenerhaltungsverein aus Altenbuch, der russische Chor „Kalinka“ vom Wartberg, Frau Nagel aus München mit Bollywood-Bauchtänzen, Werner Höfert aus Külsheim an der Zither sowie Harry Schöffer aus Hasloch mit Musik am Keybord das Programm mitgestalten. Alle Darsteller sind in den letzten zehn Jahren stets zur großen Freude der Menschen im Altera mehrfach aufgetreten. Das Rahmenprogramm beginnt um 11.30 Uhr, der festliche Akt ist für 14 Uhr, geplant. Für Mitbürger, die gerne kommen möchten, jedoch nicht mobil sind, wird ein Fahrdienst angeboten. Informationen hierzu sind unter Telefon 0 93 42 / 93 50 3 erhältlich.

