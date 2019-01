Altstadtbelebung ist wichtig

Wertheim.Von einer Wahlveranstaltung des OB-Kandidaten Markus Herrera Torrez ging uns folgender Bericht zu: Mit neuem Besucherrekord starte am Mittwoch das Bürgergespräch von Oberbürgermeister-Bewerber Markus Herrera Torrez in Gasthaus Zorbas im Tauberhotel „Kette“ in der Wertheimer Stadtmitte. Zuvor standen für den Bewerber noch eine Betriebsbesichtigung im Reinhardshof und ein Besuch im Rot-Kreuz-Laden auf dem Programm. Letzterem sicherte Herrera Torrez seine Unterstützung bei der Suche nach einem neuen Standort zu. Nach der allgemeinen Vorstellung seiner Person und seines Programms zeigte die Diskussion mit den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern schnell, dass vor allem die Entwicklung beziehungsweise die Belebung der Altstadt ein Thema ist, das die Leute umtreibt.

„Die Wertheimer Altstadt ist wunderschön und bei Einheimischen wie Touristen gleichermaßen beliebt. Dennoch hat die Altstadt in den letzten Jahren an Zulauf verloren. Diesen Trend gilt es in einer gemeinsamen Kraftanstrengung von Stadtverwaltung, Bevölkerung und Gewerbetreibenden umzukehren, um die Altstadt zu beleben und zu aktivieren,“ erklärte der Bewerber.

Zahlreiche Bürger merkten in die der weiteren Diskussion an, dass die Wertheimer Radwege insgesamt nur unzureichend ausgebaut seien.

Markus Herrera Torrez bedankte sich für diesen wertvollen Hinweis. „Gerade die Bürgerinnen und Bürger Wertheims profitieren von einer Verbesserung und dem Ausbau der Radwege, egal ob zum Einkaufen, für den Weg zur Arbeit, zur Schule oder in der Freizeit. Gleichzeitig entlastet eine gute Radwegeinfrastruktur auch den Straßenverkehr und lockt radfahrbegeisterte Touristen nach Wertheim,“ bestätigte der Bewerber.

Nach der allgemeinen Frage- und Diskussionsrunde nahm sich Herrera Torrez noch ausführlich Zeit für Einzelgespräche mit den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern. „Die Bürgergespräche sind eine einmalige Gelegenheit, die Anregungen und Wünsche der Wertheimer kennenzulernen. Als Oberbürgermeister werde ich diese Politik des ,Zuhörens’ auf jeden Fall weiterführen“, so Markus Herrera Torrez abschließend.

