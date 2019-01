Am Anfang war er der Exot und lediglich geduldet

Nassig.„Ich bin Kommunalpolitiker und fühle mich wohl in der Rolle. Höhere Ambitionen hatte und habe ich nicht.“ Insgesamt 15 Jahre gehört Richard Diehm inzwischen dem Wertheimer Gemeinderat an, fünf Jahre saß er im Kreistag. Bei der Wahl im Mai wird er wohl wieder kandidieren. Heute feiert der amtierende Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen im Wertheimer Gemeinderat seinen 60. Geburtstag.

Mit Politik hatte der am 29. Januar 1959 in Nassig geborene Diehm lange „nichts am Hut“, wie er sagt. „Fußball war wichtiger.“ Er habe beim SV Nassig „das komplette Programm absolviert, von der C-Jugend bis zu diversen Auf- und Abstiegen mit der ersten Mannschaft. Die Vize-Meisterschaft in der Landesliga 1982 war der Höhepunkt“, erinnert sich der Jubilar. Grund- und Hauptschule besuchte er in seinem Heimatort, eine Ausbildung zum Gas- und Wasserinstallateur bei einem Wertheimer Unternehmen schloss sich an. Zu diesem kehrte er auch wieder zurück, nachdem er seinen, damals 15 Monate dauernden, Wehrdienst in Külsheim absolviert hatte. Nach erfolgreichem Studium an der Bundesfachschule in Karlsruhe legte Diehm die Prüfungen zum staatlich geprüften Sanitärtechniker und zum staatlich geprüften Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechniker ab. Außerdem bestand er die Meisterprüfung als Gas- und Wasserinstallateur. Nach Tätigkeiten bei Firmen in Hanau und in Kleinheubach kam er schließlich am 1. April 1989 zu den Stadtwerken Wertheim, wo er die neu geschaffene Stelle des Energieberaters besetzte. Heute ist er Gruppenleiter in der Gas- und Wasserversorgung. Seit 1987 ist der heutige Jubilar mit seiner Frau Bärbel Böhm-Diehm verheiratet. Das Paar hat drei Kinder. Dass der Bund fürs Leben im März zunächst auf Kuba geschlossen wurde habe keine irgendwie gearteten politischen Hintergründe gehabt, betont der nunmehr 60-Jährige schmunzelnd. Mit der Politik, das fing alles noch ein bisschen später an. Seinen Eintritt in den Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen nennt er rückblickend „ein Geburtstagsgeschenk für Jürgen Walter“. Dieser sei letztlich auch „schuld“ gewesen an der kommunalpolitischen Karriere.

Von 1999 bis 2009 saß Diehm erstmals im Wertheimer Gemeinderat, war Einzelkämpfer dort, „zunächst komplett unerfahren“. Im Ältestenrat sei er, dank des Entgegenkommens der anderen Fraktionen, „geduldet“ gewesen, nahezu jede Ausschusssitzung habe er besucht, erinnert er sich an anstrengende Jahre. Denn es sei auch die Zeit gewesen, in denen die drei Kinder geboren wurden. „Ihnen, vor allem aber meiner Frau, muss ich heute noch ein großes Dankeschön und eine Entschuldigung sagen.“

Nach zwei Wahlperioden kandidierte er nicht mehr für den Gemeinderat, aber, „just for fun“, für den Kreistag - und ist prompt gewählt worden. „Damit hatte ich nie gerechnet.“ Nach fünfjähriger Pause kehrte Diehm wieder in den Gemeinderat zurück.

In der Gewerkschaft Verdi engagiert er sich im Fachbereich Ver- und Entsorgung, Mitglied ist er auch im BUND, bei Greenpeace und im WWF. Und in der Nassiger Feuerwehr, seit 1973. „Ich bin immer noch Atemschutzträger“, berichtet er nicht ohne Stolz. Er fährt gerne Motorrad und leidenschaftlich Mountainbike, „ohne ‚E’ vorne dran“. Zweimal hat er bereits mit Frau und Tochter die Alpen überquert. Und wann immer es möglich ist fährt er auch mit dem Fahrrad zur Arbeit und wieder zurück. Den sicher zahlreichen Glückwünschen zum Geburtstag schließen sich die Fränkischen Nachrichten gerne an. ek

