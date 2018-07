Am soliden Schul-Fundament mitgebaut

Anzeige

Seitdem werde der Geist des wegweisenden Pädagogen Johann Ambros Comenius an dieser Schule gelebt. Als Herkulesaufgabe für Schulleitung, Lehrer und Schüler fiel auch die Generalsanierung des Schulgebäudes und die damit verbundene Interimsunterbringung im Reinhardshof in diese Zeit. Eine extreme Belastung über vier Jahre, die viel Kraft gekostet habe. „Heute steht die Comenius Realschule auf einem soliden Fundament, was in hohem Maße auch Ihrem Engagement zu verdanken ist“, so der Bürgermeisterstellvertreter an die Adresse des scheidenden Schulleiters. Die Stadt als Schulträger habe in Otterbach einen offenen, und angenehmen Gesprächspartner gesehen, auch wenn die „Meinungen nicht immer kompatibel waren“.

An die Schüler gerichtet meinte Hartmannsgruber: „Das Zeugnis ist eine Art Freibrief, ein Türöffner für eine ganze Reihe von Möglichkeiten und jeder von Euch kann durch Berufsausbildung oder weiteren Schulbesuch den jeweils eigenen Interessen und Talenten Gestalt geben.“ Der Lernmarathon der letzten Wochen sei vorüber. „Jetzt seid Ihr auf dem Weg, den Ihr einschlagt, für all Euer Tun oder auch Nichttun, zunehmend selbst verantwortlich“. Diese Verantwortung eröffne aber auch die Freiheit, das Leben selbst zu gestalten und ihm eine eigene persönliche Identität und Richtung zu geben. „Ihr habt’s geschafft“, rief Schulleiter Otterbach vor der Zeugnisübergabe in die Runde der Entlass-Schüler. In seine Glückwünsche schloss er aber nicht nur die Schüler ein, sondern auch deren Eltern und Großeltern: „Ohne die geht gar nichts“. Otterbach ermutigte die jungen Menschen durchaus, sich in der Welt umzusehen. „Glaubt nicht alles was Ihr hört, macht Euch Eure eigenen Gedanken, haltet die Augen offen und wer will kann ja auch wieder zurückkommen.“

Montag, 16.07.2018