Am Tag, als der Regen kam

Tschüss Sommer, hallo April – steht auf der Startseite eines Portals im Internet zu lesen, welches ich immer mal wieder nutze, um hier über die Wetterverhältnisse zu spekulieren, die in Wertheim und Umgebung in naher Zukunft herrschen könnten.

Der Blick aus dem Fenster bestätigt zur Stunde die oben zitierte Aussage. Vom Sommer, der uns noch am Donnerstag verwöhnt hat, ist nichts mehr zu sehen und zu spüren. Es regnet und kühl ist es auch.

„Kein Wunder“, spöttelt da so mancher, „heute soll ja schließlich der Stadtstrand öffnen“. (Kurze Anmerkung: wenn hier „heute“ steht, ist das für Sie natürlich „gestern“). Wir wollen mal nicht davon ausgehen, dass das tatsächlich der Grund für die Wetterverschlechterung ist. Und schon gar nicht sollten wir von einem schlechten Omen für den bevorstehenden Sommer ausgehen.

Kaum sind diese Zeilen geschrieben, klingelt das Telefon und die Kollegin aus der Redaktion teilt mit, dass die Stadtstranderöffnung abgesagt und „auf unbestimmte Zeit“ verschoben worden ist. Aber davon abgesehen gibt es tatsächlich Leute, die sich über die Nässe von oben freuen. Neben den Landwirten sind das vor allem die Veranstalter der diversen Maifeuer und die von „Feuer und Zauber auf der Burg“, das es ja am kommenden Dienstag nach einem Jahr Pause wieder geben soll.

Ob in der geplanten, oder in einer abgespeckten Form, ohne Feuer, „nur“ mit Zauber, entscheidet sich, wie auch das Schicksal der Maifeuer, Anfang kommender Woche. Es gibt ja tatsächlich Befürchtungen, die darauf hinauslaufen, dass der Sommer 2020 genauso trocken werden soll, wie der im vergangenen Jahr - vielleicht sogar noch trockener. Gut für das Freibad, gar nicht gut – neben vielem anderen – für das Nassiger Westernfest. Noch ist es zwar zu früh, darüber zu spekulieren. Aber ein bisschen Sorgen um dessen Zukunft kann man sich schon machen.

Sorgen machen sich manche Menschen auch, was die künftige Kommunalpolitik angeht. Sicher kann man die eine oder andere Aussage, die derzeit getätigt wird, noch unter „Wahlkampfgetöse“ ablegen und sich mit der Aussicht, dass nichts so heiß gegessen werde, wie es gekocht wird, trösten. Allerdings scheint auch der Ton in den Gremiumssitzungen, in Ortschafts- und Stadtteilbeiräten, schärfer zu werden. Ein Grund ist da womöglich, dass derzeit wieder die allseits beliebte Pflicht zu erfüllen ist, die Mittel für den städtischen Haushalt 2020 anzumelden. Da will natürlich niemand (vermeintlich) zu kurz kommen. Es gibt wohl kaum eine Ortschaft, einen Stadtteil, ohne mindestens ein Projekt, ein Problem, das man schon seit Jahren mit sich herumschleppt und auf der entsprechenden Anforderungsliste notiert ist. Und meistens kommt dann ja auch Jahr für Jahr Neues hinzu, Wünschenswertes, das von denen, die es haben wollen, natürlich als Notwendiges erachtet wird.

Ein anderer Grund für die (nicht nur von mir beobachtete) Gereiztheit ist auch mit Sicherheit die anstehende „Neuaufstellung“ der Kommunalpolitik.

Schon in der nächsten Woche geht es mit dem Amtsantritt von Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez los. Und dann kommt die Kommunalwahl. Ob sich danach die Gemüter wieder beruhigen? Das weiß jetzt noch keiner.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.04.2019