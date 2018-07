Ampel umgefahren

Anzeige

Rückfahrt gegen 2 Uhr

Der Corsa war ein Firmenwagen, und drei Arbeiter der Firma wohnten in der Pension. Der Beifahrer, auch ohne Fahrerlaubnis, lieh sich vom Kollegen den Autoschlüssel, weil er angeblich sein Handy aus dem Wagen holen wollte. Dieser Mann und der Angeklagte fuhren aber nach Bestenheid in eine Diskothek. Auf der Rückfahrt gegen zwei Uhr geschah der Aufprall auf den Ampelmast. In der Verhandlung tat dem Beschuldigten der Vorfall leid. Das Strafregister aus Tschechien enthält Einträge wegen Sachbeschädigung, Diebstahls und Körperverletzung, das deutsche Register zudem Einträge wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr und Diebstahl. Der Mann hat in Deutschland eine Gefängnisstrafe verbüßt und stand unter Bewährung.

Fahrlässige Gefährdung

Das Amtsgericht verurteilte den 32-Jährigen wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs in Tateinheit mit Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr in Tateinheit mit unerlaubten sich Entfernens vom Unfallort zur Freiheitsstrafe von sieben Monaten. Die Sperrfrist für die Erteilung einer Fahrerlaubnis beträgt zwei Jahre. goe

