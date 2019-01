Amphetamin in Hosentasche

Wertheim.Bei einem Kontrollgang über das Wertheimer Messegelände während der Michaelismesse 2017 fiel der Polizei ein Mann unter der Rathausbrücke auf, der sich kaum bewegte. Aus der Nähe war zu erkennen, dass er so stark durchnässt war, als sei er in die Tauber gefallen.

Der Mann redete wirres Zeug, leerte freiwillig seine Taschen, und es kam schließlich ein Tütchen zum Vorschein. Der Inhalt stellte sich später als 0,4 Gramm Amphetamin mit zehn Prozent Wirkstoffgehalt heraus.

Der 19-Jährige musste sich jetzt wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln beim Amtsgericht der Main-Tauber-Stadt verantworten. Der Handwerksgeselle ist bisher zwei Mal wegen Drogendelikten in Erscheinung getreten mit Urteilen der Amtsgerichte Gemünden und Würzburg.

Die Wertheimer Tat geschah vor dem Würzburger Urteil und hätte dort mit dem Ergebnis einer Gesamtstrafe mitverhandelt werden können. Das geschah nicht. Das Amtsgericht Wertheim berücksichtigte nun beide Verfahren mit dem Ergebnis, dass die Wertheimer Tat das Würzburger Urteil nur unwesentlich verschärfen würde. Deshalb stellte die Jugendrichterin mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft das Wertheimer Verfahren ein.

Der Mann muss allerdings 300 Euro Buße an das Jugenddorf Klinge zahlen und am Programm Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsumenten (FreD) teilnehmen. Der genannte Kontrollgang war am ersten Messesonntag um 1 Uhr. Die Polizei stellte beim Angeklagten keinen Alkoholgeruch fest, er habe aber Drogenkonsum eingeräumt. Wegen seines Zustandes riefen die Beamten einen Krankenwagen, der ihn in die Rot-Kreuz-Klinik brachte. In der Verhandlung meinte der Beschuldigte, er habe damals zwar Drogen bei sich gehabt aber keine konsumiert. goe

