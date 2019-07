Amselgezwitscher komplettiert die „Romanze in F-Dur“

Bronnbach.Um das Konzert von Florian Meierott und dem Orchester Villa Paganini im Klostergarten von Kloster Bronnbach zu erleben, mussten die Zuhörer am Sonntag recht früh aufstehen. Doch die Veranstaltung war bereits nach wenigen Tagen ausverkauft, ein Zeichen, dass ein Sonnenaufgang-Konzert viele Menschen anzieht.

Kloster Bronnbach. „Ein großes Lob an Sie alle hier. Sie sehen trotz der morgendlichen Stunde schon sehr frisch aus“, lobte Stargeiger Florian Meierott die Besucher des Sonnenaufgang-Konzertes auf der grünen Wiese oberhalb des Klosters Bronnbach, das beinah wegen des angekündigten Regens in den Josefssaal verlegt worden wäre.

Mitten in den Weinbergen sorgten Meierott und seine Orchesterkollegen von „Villa Paganini“ für ein unvergessliches Klangerlebnis. Normalerweise finden klassische Konzerte am Abend statt, aber die morgendliche Ruhe und die Vorfreude auf ein ausgiebiges Frühstück nach dem Konzert ließen ein vollkommen neues Hörerlebnis entstehen. Am Morgen hat man sich noch nicht an die Hektik und die Alltagsgeräusche gewöhnt und so kann man der Musik viel besser lauschen und sie mit geschärften Sinnen wahrnehmen, begründete Eigenbetriebsleiter Matthias Wagner, die außergewöhnliche Zeit für ein klassisches Konzert. Seit fünf Jahren schon wird die Veranstaltung durchgeführt und war von Anfang an ein Erfolg. Ein frühes Konzert passt eben genau in das Kloster Bronnbach, schließlich sind die Patres auch schon so früh zum Gebet versammelt, so Wagner

Ganz wie die Zisterziensermönche, die ehemals das Kloster gebaut hatten, wollte man am zeitigen Morgen mit seinem „Tagwerk“ beginnen. Das rund einstündige Konzert war so angelegt, dass man sich voll auf die Musik konzentrieren und trotzdem die Natur genießen konnte.

Im Mittelpunkt des Konzertes standen, ganz passend, Stücke der Romantik. Den Anfang machte das „Vogelquartett“ von Joseph Haydn. Und wie auf Kommando mischte sich die Vogelwelt in das Konzert ein und bereicherte die Musik mit Gezwitscher. Hobbyornithologe Florian Meierott freute sich darüber, dass die Vögel mit einstimmten. Er konnte sie alle benennen und zeigte damit, dass er weit mehr kann, als „nur“ als Geigenvirtuose aufzutreten. „Die Vögel haben sich eingeklinkt“, sagte er.

Meierott zur Seite standen fünf weitere Weltklassemusiker, wie Miroslaw Bojadzijew, Herbert Giotti, Ivan Ezhov (Viola), Margarethe Dampmann, Anton Bonev und Tatjana Wzhova (Cello). Verzaubert wurden die Zuhörer auch mit Mozarts „Salzburger Symphonie Nr. 1“, Beethovens „Romanze in F-Dur“, Antonin Dvosaks „Humoreske“, Edward Elgers „Salut d’amour“ und Masagnis „Ave Maria“.

Einfach zauberhaft

„Das war zauberhaft“, hörte man des Öfteren von den Besuchern, die gern noch mehr gehört hätten. Zauberhaft war dann allerdings auch das anschließende Frühstück, das in diesem Jahr im Bernhardsaal stattfand. Das lud zu Unterhaltungen ein und war damit eben so verbindend, wie das Konzert. Das Schöne daran: der Konzertbesucher konnte sich mit den Künstlern unterhalten und die waren froh, etwas von sich und der Liebe zur Musik erzählen zu können.

