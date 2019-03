Anadolu Lauda wittert Morgenluft

Dem VfR Uissigheim/Gamburg II gelang in dieser Rückrunde noch kein Punktgewinn, auch im letzten Spiel der Hinrunde mussten sie sich geschlagen geben. Gegen den zuletzt starken SV Anadolu Lauda dürfte es enorm schwierig werden, die Negativserie zu durchbrechen und nicht weiter ins Mittelfeld abzurutschen. Das Hinspiel (2:0) entschieden die Gäste recht klar für sich und hoffen so durch einen erneuten Sieg mit dem Spitzenreiter aus Impfingen, welcher an diesem Wochenende pausiert, punktgleich zu ziehen.

Der FC Hundheim/Steinbach II musste zwar in der letzten Partie eine Niederlage hinnehmen, die Leistungskurve seit Saisonstart zeigt aber dennoch nach oben, so dass sie mittlerweile verdientermaßen im Mittelfeld der Tabelle stehen. In dem kommenden Spiel gegen die SpG Boxtal II/Mondfeld können sie wieder auf drei Punkte bauen, da sich die Gäste weiterhin in schlechter Verfassung befinden und sich auch schon im Hinspiel mit 0:2 geschlagen geben mussten.

Während der TSV Unterschüpf/Kupprichhausen II durch die knappe Niederlage auf den zehnten Tabellenplatz abrutschte, konnte der SV Schönfeld durch seinen Kantersieg den dritten behaupten. Während der SV Schönfeld im Hinspiel 0:3 unterlag, sehen jetzt die Zeichen ganz anders aus, so dass die Favoritenrolle auf der Seite der Gäste liegt.

Die SpG Wittighausen/Zimmern II empfängt am Sonntag den FV Brehmbachtal II. Der Tabellenletzte hat sich mittlerweile fast schon als Kanonenfutter der Liga etabliert, nach 17 Spieltagen kommen sie lediglich auf sechs Punkte. Die Gäste hingegen haben zwei Siege aus den beiden letzten Spielen im Gepäck und konnten so den Abstand auf die Abstiegsplätze merklich verkürzen. Das Hinspiel gewannen sie ebenfalls mit 2:1.

Der SV Uiffingen musste am vergangenen Spieltag eine herbe Niederlage hinnehmen und trifft nun auf die SpG Vikt. Wertheim II/Grünenwört. Deren Spiel wurde vergangene Woche aufgrund mangelnder Schiedsrichter abgesetzt. Mit zwölf Punkten und der schlechtesten Tordifferenz der Liga (-33) gehen sie definitiv als Underdog in die Begegnung, zumal das Hinspiel mit 4:1 an die Gastgeber ging.

Sowohl die SpG Mainperle Urphar/Lindelbach/Bettingen, als auch der TSV Bobstadt/Assamstadt III präsentierten sich in den letzten Partien konsistent und in Torlaune. Das Hinspiel entschieden die Gäste aus Bobstadt/Assamstadt knapp mit 1:0 für sich. Die kommende Begegnung dürfte genauso umkämpft sein.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.03.2019