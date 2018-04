Anbau exotischer Früchte diente einst dem Prestige ihrer Besitzer

Anzeige

Mit Natur auseinandergesetzt

Die Zisterzienser hätten auch in Bronnbach die Auseinandersetzung mit der Natur gepflegt, so Wüst. So sei auf einem Kupferstich von Caspar Merian nach dem Dreißigjährigen Krieg das Kloster mit Pflanzungen und Weinbergen erkennbar.

Der spektakuläre Orangeriebau sei 1773 bis 1775 für frostempfindliche Pflanzen errichtet worden. Das wohl größte Freilandfresko nördlich der Alpen zeige viele allegorische Darstellungen.

„Horticultura“-Expertisen

Die „Horticultura“-Expertisen früherer Zeiten, also jene zur Gartenkultur, geben Anleitungen zu Obst-, Lust- und Küchengärten, so der Fachmann.

Oftmals begleiteten diese ergänzende Aufrufe der Landesherren hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Bewirtschaftungen, was mittelbar die Produktivität gesteigert habe. Wüst verwies auch darauf, dass schon sehr früh die Qualität und Echtheit der Waren überprüft worden sei.

Der Professor fesselte die Zuhörer auch mit spannenden Details und locker begleitende Geschichten. Der Vortrag war reichlich bebildert. So waren im Hauptwerk von Johann Christoph Volckamer viele exotische Früchte dargestellt, insgesamt etwa 160, jedoch nur deren zwei koloriert. Anhand des Buchs konnte jeder durch die verschiedenen Ansichten der Pflanzen diese genau studieren oder bestimmen.

Fragen zur Garten- oder Feldbewirtschaftung hätten alle Kanzleien beschäftigt, so Wüst. Diese seien bestrebt gewesen, auf unterschiedlichen Gebieten Verbesserungen zu erreichen, inklusive der Verbesserung öder Bereiche.

Fremde Gewächse

Die Anhänger der „Horticultura“ hingegen fokusierten sich einseitig auf die fremden Gewächse. Bereits aus dem 16. Jahrhundert datierten interessante Druckwerke zur Blumenzucht vor allem aus den Niederlanden.

Einschlägige Literatur sei auch aus anderen großen Ländern Europas vorhanden, sagte der Referent, speziell jene aus Italien sei zügig ins Deutsche übersetzt worden. Gartenbauvereine und Gartenzeitschriften seien schon in den 1820er Jahren bekannt gewesen. Der Englische Garten habe sich zum Ende des 19. Jahrhunderts als Idealbild entwickelt.

Wüst stellte heraus, dass heutige Belegstücke in bedeutenden Bibliotheken oft Klöstern entstammten. „Horticultura“ gehe oft auf den Klostergarten zurück.

Frühe Werke zur Pflanzkultur widmeten sich auch Fragen der Ernährung oder Heilzwecken. Zur Frage, ob und wie Pflanzen den Sprung vom Garten ins Feld geschafft hätten, gaben etwa Abgabeverzeichnisse Auskunft. Die Menschen experimentierten mit Sonderkulturen. Für 1818 gebe es den Beleg, dass ein Bauer die Hälfte der Steuer in Spargel bezahlte.

Kurzweilig und informativ zugleich gab der Experte per Klosterrechnung von St. Michael zu Bamberg einen Überblick, was in einem Kloster gegessen und getrunken wurde. Das hörte sich nicht schlecht an.

„Lebensmittel-Policey“

Der Professor las aus der Messe- und Jahrmarktordnung für „Citronen- und Pomeranzenhändler“ in Würzburg anno 1699. Diese belegte, dass man die heimischen Händler mit Unterstützung einer frühmodernen „Lebensmittel-Policey“ nach vorne bringen wollte.

Die Bamberger und Würzburger Tabakordnung von 1738 verdeutlichte, dass sich der Bischof Sorgen um die Gesundheit seiner Untertanen machte. In jener Zeit war wohl viel in den Tabak hineingemengt worden. Zudem gab es „wucherliche Preise“. Man versuchte also, Missbräuche und Verfälschungen bei Güte, Gewicht und Preis bestmöglich zu steuern.

Spezialistenwissen

In der anschließenden Diskussion war unter anderem zu hören, dass die Schriften der Mönche oft Spezialistenwissen beinhalteten, die exotischen Pflanzen als schöne Abbildungen im Buch zu sehen seien, vor Ort aber vermutlich eher kümmerliche Gewächse waren. Professor Dr. Wolfgang Wüst zeigte sich überzeugt, dass der damalige Anbau von exotischen Früchte eher dem eigenen Prestige gedient habe. hpw

