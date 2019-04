Anbindung erhitzt weiter die Gemüter

Bei der Sitzung des Stadtteilbeirats Wartberg gab es eine emotionale Diskussion. Es ging wie schon in Vockenrot um die geplante Anbindung des Gewerbegebiets auf dem Reinhardshof.

Wartberg. Eine ausgewogene Stellungnahme beschloss der Stadtteilbeirat Wartberg letztendlich am Montag zum Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans für die Erschließungsstraße des Gewerbegebiets Reinhardshof. In dieser geht man einerseits auf deren Vorteile für den Wartberg ein, nennt aber auch kritische Punkte für den eigenen und die anderen Stadtteile auf der Höhe (siehe nebenstehenden Bericht).

Dem Beschluss voraus ging allerdings eine emotionale Diskussion die von den vielen Gästen aus Vockenrot mitgeprägt war. Die Stadtteilbeiratsvorsitzende Renate Gassert stellte zunächst einleitend fest: „Es ist eine sehr schwierige Situation, hier eine gute und richtungsweisende Entscheidung zu fällen.“ Man sei froh über das Gewerbegebiet. Andererseits müsste man die Einwohner unter anderem vor noch mehr Verkehrslärm schützen.

Kompromisse gesucht

Es sei deshalb wichtig, Kompromisse zu finden. Dies gelinge nur, wenn man nicht überhastet entscheide. „Die Entscheidung für die Anbindung wird erst der neue Gemeinderat fällen, und der muss sich erst in die Thematik einarbeiten“, so Renate Gassert.

Thomas Müller vom Referat Stadtplanung und Hochbau der Stadtverwaltung stellte das bisherige Aufstellungsverfahren und seine Ergebnisse vor. Er betonte, die Zielsetzung für das 2017 durchgeführte Verkehrsgutachten habe man gemeinsam mit den Stadtteilbeiräten aus Bestenheid, Wartberg, Reinhardshof und Vockenrot festgelegt: „Ziel des neuen Bebauungsplans ist es, den Gewerbeverkehr nicht mehr über die Stadtteile Wartberg und Reinhardshof zu leiten, sondern über die Landesstraße.“

In Folge der Eingaben in der ersten öffentlichen Auslegung habe der Gemeinderat Änderungen an den Planungen beschlossen. So sei der Durchmesser des vor Vockenrot geplanten Kreisverkehrs von 35 auf 40 Meter Durchmesser erweitert worden. Der Plan für den Fußweg zur Schule sei verbessert worden, indem der Gehweg durch eine Grünfläche abgesetzt werden solle.

Zudem versetzte man die Überquerungshilfe beim Kreisverkehr um 25 Meter zurück. Der Gehweg solle außerdem nun 3,5 Meter statt 1,5 Meter breit sein. Berücksichtigt worden sei auch das Thema Artenschutz.

Die Ausgleichsmaßnahmen würden in direkter Nachbarschaft der Maßnahme auf städtischen Grundstücken entstehen. „Diese müssen umgesetzt sein und funktionieren, bevor der Bau überhaupt beginnen kann“, so Müller.

Außerdem verwies er auf den Bau eines Lärmschutzwalls im Bereich der Grundschule. Dieser wurde im Lärmschutzgutachten gefordert. Die zweite öffentliche Auslegung im Verfahren findet seit dem 1. April statt und wird bis zum 10. Mai dauern. Hier können Bürger und Organisationen weitere Anmerkungen einbringen.

Gassert erklärte, man gebe die Stellungnahme zwar für den Wartberg ab. „Wir sehen das Ganze aber auch immer im Rahmen eines Gesamtverkehrskonzept Wertheim.

Stadtteilbeirat Lothar Beuschlein verwies auf die Entlastung mehrerer Straßen des Wartbergs durch die geplante Anbindung. So gebe es beispielsweise auf dem Berliner Ring aktuell viel Anbindungsverkehr.

Klaus von Lindern stimmte zu, verwies aber zugleich darauf, dass mehr Verkehr auf der L 508 auch eine zusätzliche Lärmbelastung für die Anwohner des Halbrunnenwegs bedeute, da dieser parallel zur Landesstraße verlaufe.

Seit der letzten Stellungnahme des Beirats habe sich herausgestellt, dass die neue Anbindung eine zusätzliche Verkehrsbelastung für Vockenrot bedeuten würde. Er verwies hier auf die Pläne einer Umgehungsstraße für den Nachbarstadtteil aus den 1970er Jahren. Diese solle bei längerfristiger Planung mit angestoßen werden. Von einer Umgehung aus, sei eine Anbindung des Gewerbegebiets von der Nordseite aus möglich.

Lärm belastet

„Wichtig ist es, dass wir uns bei Entscheidungen nicht unter Zeitdruck setzenlassen,“ betonte auch er. In Sachen Lärmschutz wies er darauf hin, dass die auftretenden Spitzenwerte für betroffenen Anwohner sehr belastend seien, auch wenn die Lärmauswirkung insgesamt noch innerhalb der gesetzlichen Grundlagen liege. Stadtbaumeister Armin Dattler betonte einleitend: „Einen zeitlichen Druck für Entscheidungen gibt es nicht.“ Es gehöre zum Sinn des Aufstellungsverfahrens, Bürgern und Trägern öffentlicher Belange die Möglichkeit zu geben sich zu äußern.

Verwundert zeigte er sich über das in den Stadtteilen kursierende Flugblatt, in dem behauptet wird, die Stadtverwaltung wolle die Pläne noch schnell durchdrücken. Dies sei überhaupt nicht möglich. Wahrscheinlich werde sich der neue Gemeinderat erst im September oder Oktober weiter mit dem Thema beschäftigen können.

Verkehrsgutachten

Hinsichtlich des Verkehrsgutachtens betonte er, dass die Fragestellung gewesen sei, wie man das Gewerbegebiet zusätzlich erschließe und nicht, wie man eine Umfahrung von Vockenrot plane.

Die neue Anbindung solle so erfolgen, dass die Stadtteile nicht stärker belastet werden, auch wenn der Verkehr wächst.

Man sei sich mit allen Stadtteilbeiräten einig gewesen, dass man untersuchen lassen wolle, was getan werden müsse, damit die Leichtigkeit und Sicherheit des Verkehrs in das Gewerbegebiet auch zukünftig gewährleistet ist. Die Anregungen der Beiräte habe man dabei mit umgesetzt.

