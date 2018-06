Anerkennung für das Team

Anzeige

Wertheim.Das Unternehmen Pink Thermosysteme, Hersteller von Löt- und Sinteranlagen am Standort Bestenheid, freut sich über die erneute Auszeichnung durch die Aktiengesellschaft Infineon Technologies. Infineon ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen.

Zum zweiten Mal in Folge erhielt die Pink Thermosysteme den Supplier Award für Innovation und Kooperation in der Kategorie „Backend High Power Equipment“. Der Award wurde der Geschäftsführerin Andrea Althaus während eines Besuchs bei Infineon in Warstein persönlich von Andrea Fischer, Direktor Strategischer Einkauf, und Silvia Tölle (Einkauf) überreicht.

Die beiden Unternehmen arbeiten seit vielen Jahren zusammen. Pink freut sich über diesen Preis und die damit verbundene Anerkennung für die Arbeit des gesamten Teams.